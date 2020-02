Noel Gallagher, nuova anticipazione di ‘Blue Moon Rising’: ecco ‘Come On Outside’

Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds hanno messo a disposizione la terza anticipazione – dopo “Wandering Star” e “Blue Moon Rising” – dell’EP di prossima pubblicazione dell’ex Oasis, “Blue Moon Rising”, in uscita settimana prossima, il 6 marzo. Il brano porta il titolo di “Come On Outside” e il maggiore dei fratelli Gallagher l’ha presentato così: “Sto rovistando dietro il divano e trovo questo cazzo di pezzo. Forse l’ultimo grande pezzo degli Oasis, forse no”. Potete ascoltare la canzone qui:

Considerando che l’EP è composto da cinque tracce, due delle quali – “Blue Moon Rising (The Reflex Revision)” e “Blue Moon Rising (7” Mix)” - sono versioni alternative di “Blue Moon Rising”, possiamo sostanzialmente dire che tutti gli inediti del disco sono già stati anticipati.

L’EP è il primo di Noel Gallagher del 2020 e fa seguito ai tre pubblicati lo scorso anno dal cantautore di Manchester, “Wait and Return”, “Black Star Dancing” e “This Is the Place”. Dal punto di vista discografico, invece, l’ultimo album della voce di “Don’t Look Back in Anger” risale al 2017, anno in cui Gallagher ha pubblicato la sua terza prova di studio con gli High Flying Birds, “Who Built the Moon?”.

Al momento il principale compositore degli Oasis non ha in programma passaggi in Italia: tutte le date del tour di Gallagher con gli High Flying Birds, concentrate tra il mese di marzo e il mese di giugno, si terranno nel Regno Unito.