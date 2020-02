Concerti: il Coronavirus fa paura non solo in Italia

L'industria dell'intrattenimeno musicale dal vivo italiana non è la sola a essere stata costretta a fare i conti con la diffusione del Coronavirus: come riferito da diverse testate internazionali, sono molti i paesi dove i timori per il contagio da Covid-19 ha costretto promoter e impresari a sospendere pro tempore le attività dei propri artisti.

Prevedibilmente, oltre al nostro Paese - terzo, a livello mondiale, per casi di infezione ufficialmente registrati dopo Cina e Corea del Sud - le zone dove si stanno verificando le maggiori criticità sono quelle dell'estremo oriente: onde evitare pericolosi assembramenti - e, verosimilmente, per evitare pericoli ad artisti e staff - diverse realtà di primissimo piano stanno rimandando gli eventi programmati in Asia nelle prossime settimane.

I Green Day, per esempio, pronti a portare sui palchi asiatici a partire dal prossimo mese di marzo il loro Hella Mega Tour - che farà tappa anche in Italia i prossimi 10 e 11 giugno rispettivamente a Milano e Firenze - hanno comunicato nelle ultime ore il rinvio a data da destinarsi degli appuntamenti con le platee tailandesi, cinesi, coreane e giapponesi:

"Sfortunatamente abbiamo preso la difficile decisione di rimandare i nostri prossimi concerti in Asia a causa delle preoccupazioni generate dal Coronavirus", si legge in un messaggio postato dal management della band sui canali social ufficiali del gruppo: "Lo sappiamo, fa schifo. Non vediamo l'ora di rivedervi tutti: tenete i vostri biglietti, annunceremo molto presto le nuove date".

La band guidata da Billie Joe Armstrong non è l'unica ad aver modificato i propri piani dal vivo a causa dell'emergenza sanitaria: gli alfieri del k-pop BTS hanno fatto sapere di aver cancellato una residency presso lo stadio olimpico di Seul - originariamente prevista per i prossimi 11, 12, 18 e 19 aprile proprio a causa dei timori per la diffusione del Covid-19: "E' stato inevitabile cancellare gli show senza ulteriori indugi", ha spiegato lo staff della formazione, "Vi preghiamo di comprendere questa decisione, presa dopo un'attenta e approfondita riflessione". Per il tour di "Love Yourself" gli appuntamenti nella capitale sudcoreana avrebbero rappresentato l'apertura del tour in supporto all'ultima fatica in studio "Map of the Soul: 7", uscito lo scorso 21 febbraio, che - a questo punto - debutterà dal vivo il prossimo 25 aprile in California, a Santa Ana, prima tappa prevista dopo la prima sortita in madrepatria.

Non che la California, dove al momento si conta complessivamente non più di una dozzina di casi, sia esente dai dimori di diffusione del contagio ai concerti: il Korea Times Music Festival, evento dedicato proprio al K-pop programmato per il prossimo 25 aprile all'Hollywood Bowl di Los Angeles, è stato rinviato. Gli organizzatori della maratona musicale, alla quale erano attese le MOMOLAND, oltre all'ex elemento delle Wanna One Ha Sungwoon e la rock band No Brain, hanno informato i fan di tenere i tagliandi già emessi in prevendita, offrendo comunque l'opzione del rimborso. La stessa sorte, in questi giorni, è toccata a un altro festival dedicato alla scena asiatica in programma in California nei prossimi giorni, l'Overpass Music, che avrebbe dovuto avere luogo a Canyon Park all'inizio del prossimo marzo: la manifestazione, alla quale erano attesi tra gli altri Yuna (dalla Malesia), Phum Viphurit (dalla Tailandia) e i rapper coreani DPR LIVE e Mino, è stata spostata al prossimo 26 settembre.

L'Australia, per ovvie ragioni geografiche, pur contando a oggi appena quattro casi di contagio in corso si considera uno dei paesi più esposti alla diffusione del Covid-19: il Michael Cassel Group, agenzia produttrice del locale allestimento del musical "Il re leone", ha fatto sapere di aver annullato le repliche dello spettacolo che avrebbero dovuto avere luogo al Qintai Grand Theatre di Wuhan, metropoli cinese divenuta tristemente celebre per essere diventata la "culla" del Coronavirus. Questo, ovviamente, è un caso limite. Più indicativa dell'orientamento dei promoter attivi agli antipodi è quello dello staff di Ruel: il giovanissimo cantante nato a Londra ma residente a Sydney ha rimandato una serie di date nel sudest asiatico al prossimo mese di settembre:

Una scelta analoga è stata compiuta dal rapper britannico Stormzy, che già alla metà di questo mese di febbraio aveva annunciato il rinvio dei suoi show a Shanghai, Hong Kong, Singapore e Malesia previsti per il prossimo mese di marzo.

Al momento non sono state azzardate stime sull'impatto che le misure prese dall'industria della musica dal vivo per contenere l'emergenza sanitaria possano avere sulla filiera a livello globale. Più precisa è stata Assomusica, l'associazione di categoria che raggruppa alcuni tra i principali operatori e impresari live del nostro Paese, secondo la quale lo stop imposto dall'ordinanza riguardante le regioni del nord Italia che scadrà la prossima domenica primo marzo - e che potrà essere revocata o rettificata nel corso del prossimo fine settimana - è costata al comparto nazionale poco più di 10 milioni di euro.