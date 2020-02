Concerti, Bugo: posticipato (in parte) il tour

Anche il tour di Bugo, al secolo Cristian Bugatti, che avrebbe dovuto partire il prossimo 5 marzo a Torino, ha risentito delle ordinanze che riguardano alcune regioni italiane - Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia – e che impongono lo stop ad appuntamenti dal vivo e instore fino a domenica primo marzo inclusa per far fronte all’emergenza Coronavirus. Nel caso della voce di “Sincero” solamente alcune date della tournée a supporto del suo ultimo album, “Cristian Bugatti”, hanno subito variazioni: i live posticipati sono quelli di Torino, Pordenone e Madonna dell’Albero, in provincia di Ravenna, che andranno in scena rispettivamente il 16 aprile, 17 aprile e 24 aprile. Restano, invece, invariate le date per i set di Milano – che stando al nuovo calendario inaugurerà il tour -, Roma, Bologna, Bolzano e Livorno. Ecco il calendario aggiornato della tournée:

20/03/2020 Milano – Alcatraz

26/03/2020 Roma – Largo Venue

27/03/2020 Bologna – Estragon

31/03/2020 Bolzano – Teatro Cristallo

04/04/2020 Livorno – The Cage

16/04/2020 Torino – Hiroshima Mon Amour

17/04/2020 Pordenone – Capitol

24/04/2020 Madonna dell’Albero (RA) - Bronson ‍

Il cantautore di Rho è solo uno dei tanti artisti i cui programmi hanno subito variazioni a causa delle misure varate per il contenimento del Coronavirus in Italia. Si legge sui social di Bugo: “I biglietti acquistati rimangono validi per le nuove date. Chi è interessato al rimborso può procedere attraverso i punti vendita nei quali ha acquistato i biglietti”.

Bugo ha pubblicato lo scorso 7 febbraio il suo ultimo capitolo discografico, “Cristian Bugatti”, ideale seguito di “Nessuna scala da salire” (2016). È incluso nel disco anche il brano che il cantautore di Rho ha presentato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, “Sincero”, insieme a Morgan. Le cose, però, come sapete, non sono andate esattamente come previsto, e i due artisti sono stati squalificati dalla kermesse.