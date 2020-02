Amici 2020, la prima puntata del serale: le anticipazioni, ecco cosa succede

Al via questa sera su Canale 5 il serale di Amici 2020. La prima puntata del serale della 19esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda in diretta dagli studi Elios di via Tiburtina a Roma: vedrà i dieci concorrenti in gara (6 cantanti e 4 ballerini - ecco chi sono) sfidarsi tutti contro tutti in tre diversi gironi, per cercare di conquistare i posti disponibili per accedere alla seconda puntata, che andrà in onda venerdì prossimo. Via dunque la tradizionale sfida a squadre. Due saranno gli eliminati al termine della puntata.

Le esibizioni dei concorrenti saranno giudicate da tre diverse giurie: il pubblico da casa tramite il televoto, i professori di "Amici" (Stash dei Kolors, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per quanto riguarda il canto; Timor Steffens, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per quanto riguarda il ballo), il "var" composto dagli esperti Peppe Vessicchio e Luciano Cannito e una giuria composta da Loredana Berté, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada (accanto a loro anche Tommaso Paradiso, ex leader dei Thegiornalisti).

Le esibizioni sono curate dal direttore artistico Giuliano Peparini. Tra gli ospiti musicali della prima puntata ci saranno Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, J-Ax, Elisa, Al Bano e Romina e Ghali.