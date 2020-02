Bon Jovi, una canzone con il Principe Harry

I Bon Jovi si preparano a dare alle stampe, il prossimo 15 maggio, il loro nuovo album "Bon Jovi: 2020", del quale la formazione statunitense ha già anticipato il singolo “Limitless”. Questa non è però l’unica novità in vista per la band capitanata da John Bon Jovi, che – si apprende dalla partecipazione del leader del gruppo a The Chris Evans Breakfast Show With Sky – offrirà presto ai suoi fan una collaborazione con il Principe Harry in persona. Nel corso del programma John Bon Jovi ha infatti confermato la notizia, già trapelata qualche giorno prima dai canali del Duca del Sussex in persona. Il Principe Harry una settimana fa ha infatti pubblicato un video che riporta una conversazione immaginaria tra Harry e John Bon Jovi nella quale il rocker statunitense avvisa il Principe che il prossimo 28 febbraio – domani – si troverà a Londra, invitando Harry a farsi sentire. “Non aspettarti che canti”, risponde Harry.

Se la conferma dell’artista arriva dai microfoni di The Chris Evans Breakfast Show With Sky – “Ha detto di sì e ora è incastrato, quindi lo faremo” – i dettagli arrivano invece dalle pagine di People: i due, riferisce il settimanale americano, faranno squadra negli storici Abbey Road Studios della capitale britannica per registrare insieme il brano pubblicato da Bon Jovi lo scorso anno, “Unbroken”, apparso per la prima volta all’interno del documentario sui veterani di guerra alle prese con il PTSD “To Be of Service”. Scherza con Chris Evans Bon Jovi: “Gli darò un tamburello e vedremo cosa farà”.

"Bon Jovi: 2020" sarà il quindicesimo album della band, ideale seguito di “This House Is Not for Sale” del 2016. A partire dal prossimo mese di giugno la band porterà il disco in tour in Nord America.