Def Leppard, esce il box set ‘London to Vegas'

Il prossimo 27 aprile arriverà sui mercati il box set di Joe Elliott e soci, “London to Vegas”. La pubblicazione proporrà un concerto tenuto dai Def Leppard a dicembre 2018 presso la O2 Arena di Londra - in cui la band ha eseguito per intero l’album “Hysteria” del 1987 - oltre a un live della residency che ha preso il via lo scorso 14 agosto e ha visto il gruppo impegnato per dodici date sul palco dello Zappos Theater del Planet Hollywood Resort and Casino di Las Vegas. Confezionato con un libro di 40 pagine, “Def Leppard: London to Vegas” sarà disponibile nei formati di 2 Blu-ray + 4CD, 2 DVD + 4CD, DVD + 2CD e Blu-ray + 2CD - oltre che in digitale.

“Hysteria at the O2”, che testimonia lo show londinese, sarà arricchito da un breve documentario dal titolo “Hysteria: Then and now”. “Hits Vegas, Live at Planet Hollywood”, sul concerto della residency a Las Vegas, proporrà contenuti bonus esclusivi e immagini di backstage.

La registrazione del concerto all'O2 Arena di Londra, in cui i Def Leppard hanno proposto il loro album del 1987, sarà disponibile anche come doppio vinile trasparente dal titolo "Hysteria live".

Guarda il trailer:

Ecco la tracklist e la copertina:

Disco uno, “Hysteria at the O2”

1. "Intro"

2. "Women"

3. "Rocket"

4. "Animal"

5. "Love Bites"

6. "Pour Some Sugar on Me"

7. "Armageddon It"

8. "Stephen Clark Tribute"

9. "Gods of War"

10. "Don't Shoot Shotgun"

11. "Run Riot"

12. "Hysteria"

13. "Excitable"

14. "Love and Affection"

15. "Encore"

16. "Wasted"

17. "When Love and Hate Collide"

18. "Let's Get Rocked"

19. "Rock of Ages"

20. "Photograph"

Diso due, “Hits Vegas, Live at Planet Hollywood”

1. "Die Hard the Hunter"

2. "Animal"

3. "Excitable"

4. "Foolin'"

5. "Too Late for Love"

6. "Billy's Got a Gun"

7. "Slang"

8. "Promises"

9. "Paper Sun"

10. "Let It Go"

11. "Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)"

12. "Bringin' on the Heartbreak"

13. "Switch 625"

14. "Let Me Be the One"

15. "We Belong"

16. "Have You Ever Needed Someone So Bad"

17. "Two Steps Behind"

18. "Now"

19. "Rocket"

20. "Let's Get Rocked"

21. "Hysteria"

22. "Love Bites"

23. "Armageddon It"

24. "Pour Some Sugar on Me"

25. "Action"

26. "Let's Go"

27. "Rock of Ages"

28. "Photograph"