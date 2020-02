Gorillaz, ascolta la nuova ‘Désolé’ con Fatoumata Diawara: video

Damon Albarn e soci hanno pubblicato la nuova canzone “Désolé”, che vede la collaborazione di Fatoumata Diawara. Il nuovo brano dei Gorillaz con l’artista maliana è incluso nel secondo episodio della serie audiovisiva “Song Machine”, disponibile nel video riportato di seguito in cui il gruppo guidato dal frontman dei Blur si teletrasporta, attraverso un portale, sul Lago di Como.

Il batterista dei Gorillaz Russel Hobbs, parlando del nuovo singolo e della collaborazione con Fatoumata Diawara, ha detto:

“Fare ‘Désolé’ con Fatoumata Diawara è stato un grande momento per me. Lei è una Regina d’Africa. Questa donna ha reso la canzone così com’è, bella, come la vita. Cosa posso dire su ‘Désolé’? Dicono che ‘scusa’ sia la parola più difficile, ma non è vero. Prova a dire ‘antirappresentazionismo’ (‘antidisestablishmentarianism’) con la bocca piena di cronuts senza glutine su una barca veloce senza leccarti le labbra.”