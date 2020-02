Brunori Sas pubblica la canzone ‘Un errore di distrazione’

View this post on Instagram

Una piccola consolazione per l'amarezza di questi ultimi giorni. L'avete chiesta in tanti ed eccola qui: "Un errore di distrazione", tratta dal film L'ospite di Duccio Chiarini (autore anche del video di "Per due che come noi"). Disponibile da mezzanotte al link nelle storie. @islandrecords_it @picicca_