Rufus Wainwright, il nuovo album 'Unfollow the rules' esce ad aprile

Il 47enne cantautore nordamericano ha annunciato l’uscita del suo nuovo album che s’intitolerà “Unfollow the rules” che, prodotto da Mitchell Froom, arriverà sui mercati il prossimo 24 aprile. Il nuovo disco di Rufus Wainwright segue la pubblicazione degli album “Take all my loves: 9 Shakespeare sonnets” del 2016 e “Prima Donna” del 2015, e si presenta come il primo lavoro discografico pop del cantautore da “Out of the game” (leggi qui la nostra recensione) del 2012.

“Vorrei che questo album rappresentasse tutti quegli aspetti della vita che mi hanno reso l’artista vissuto che sono oggi”, ha raccontato Wainwright tramite un comunicato stampa, parlando della sua nuova fatica in studio. “Vorrei che per me fosse come per quegli artisti che nel secondo atto della loro carriera hanno prodotto i loro lavori migliori: Leonard Cohen ha realizzato ‘The future’, Sinatra è diventato Sinatra a 40 anni, Paul Simon ha pubblicato?Graceland’. La musica pop non è solo questione di giro vita. Molti cantautori migliorano con gli anni. E io sono felice di essere vivo!”

Dopo il primo singolo “Trouble in Paradise”, pubblicato lo scorso mese di ottobre, Rufus Wainwright ha pubblicato una nuova anticipazione del disco “Unfollow the rules”. Ascolta la canzone “Damsel in distress”, accompagnata dal video realizzato dal disegnatore Josh Shaffner:

Tramite una nota stampa Wainwirght, parlando del nuovo singolo, ha detto:

“‘Damsel In Distress’ è in qualche modo un omaggio a Joni Mitchell, in particolare la sua struttura. Io e mio marito adesso viviamo a Laurel Canyon. Io non conoscevo così bene la musica di Joni, ma Jörn ne era ossessionato e mi ha fatto immergere nella sua musica. Ci siamo anche usciti e adesso capisco perché sia una grande. Quindi è un po’ una canzone su Laurel Canyon, un po’ su una relazione che sto ancora cercando di accettare, ma soprattutto è il brano in cui perdo la verginità su Mitchell”.

Il cantautore presenterà dal vivo il suo nuovo lavoro discografico in occasione del tour mondiale che prenderà il via il prossimo 19 aprile a North Charleston, nella Carolina del Sud, e vedrà Rufus Wainwright esibirsi in tutto il mondo. Al momento non sono state annunciate date anche nel nostro Paese.