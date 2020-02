Achille Lauro, nuove provocazioni nel video di ‘Me ne frego’. Guarda

Con una clip e una foto che ritraggono il cantante romano abbandonato tra le braccia della ballerina Elena d’Amario - in una citazione della scultura in marmo realizzata da Michelangelo Buonarroti, “Pietà vaticana”, in cui la Vergine Maria sostiene il corpo del Cristo morto - Achille Lauro aveva avvisato i fan dell’annuncio di sei nuovi concerti e, in qualche modo, aveva fornito delle anticipazioni del video di “Me ne frego”. La clip - pubblicata questo pomeriggio, 27 febbraio - che accompagna il brano in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, infatti, conta della partecipazione della danzatrice professionista di “Amici” e propone lo stesso immaginario dei post condivisi in precedenza sui social dalla voce di “Rolls Royce”. Il video, inoltre, si apre e si chiude proprio con la stessa clip pubblicata su Instagram da Achille Lauro che, citando la “Pietà” di Michelangelo, lo raffigura insieme a Elena d’Amario.

Il cantante romano ha annunciato l’uscita del video di “Me ne frego” con un post condiviso sui social che ritraggono Lauro De Marinis - questo il nome all’anagrafe della voce di “C’est la vie” - nei panni di San Francesco.