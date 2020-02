Deep Purple: tutto sul nuovo album 'Whoosh', che esce il 12 giugno

I Deep Purple scoprono finalmente le carte. Dopo aver annunciato i primi concerti del 2020 - ci sono anche due date in Italia, una a Bologna e una a Milano - e fatto sapere via social di essere al lavoro su un nuovo disco, ora rivelano tutti i dettagli di quello che sarà l'ideale seguito di "Infinite" del 2017.

"Whoosh", questo il titolo scelto dalla leggendaria formazione britannica per il disco, arriverà nei negozi il prossimo 12 giugno. Le lavorazioni dell'album hanno visto Ian Gillan e soci tornare a lavorare insieme al produttore Bob Ezrin, che ha invitato la band a Nashville per scrivere e registrare i brani:

"Abbiamo inserito tutto ciò che ha fatto sorridere la band e Bob Ezrin. Abbiamo sempre amato fare musica e il lusso di avere un pubblico così fedele".

"Whoosh!" uscirà in varie versioni: cd edizione limitata e dvd (che include un'ora di speciale "Roger Glover and Bob Ezrin in conversation" e l'esibizione intera all'Hellfest del 2017), doppio vinile e dvd, boxset in edizione limitata e in digitale. Di seguito, copertina e tracklist:

Throw My BonesDrop The WeaponWe're All The Same In The DarkNothing At AllNo Need To ShoutStep By StepWhat the WhatThe Long Way AroundThe Power of the MoonRemission PossibleMan AliveAnd the AddressDancing In My Sleep