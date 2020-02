Spari tra la folla durante l'esibizione di Diplo, paura per il dj in Brasile

Un'altra brutta disavventura per Diplo, il pluripremiato dj statunitense noto ai più per le sue collaborazioni con star del pop internazionale come Madonna, Britney Spears e Beyoncé, dopo quella avvenuta durante il viaggio in aereo della scorsa estate. Martedì il dj si trovava a San Paolo, in Brasile, per prendere parte alle celebrazioni del Carnevale. Invitato ad esibirsi sopra un carro per le strade della città brasiliana, Diplo si è visto costretto a interrompere il suo set dopo una sparatoria tra la folla.

Secondo le ricostruzioni delle fonti locali, la sparatoria sarebbe nata in seguito a un tentativo di scippo: un uomo avrebbe tentato di strappare una catenina dal collo di una persona del pubblico, la quale avrebbe tirato fuori una pistola e sparato al presunto ladro all'altezza dello stomaco e a una donna - secondo i testimoni complice dell'uomo - alla coscia.

Non appena sono stati uditi i colpi di arma da fuoco, gli uomini della sicurezza hanno circondato Diplo, per proteggerlo. Poi, quando la situazione si è calmata, lo hanno fatto scendere per metterlo in sicurezza. Il dj ha raccontato la disavventura con un post pubblicato su Instagram, condividendo le foto di quegli attimi, scattate da un fotografo che si trovava in mezzo alla folla.

"Quello che posso chiedere a Dio è che possa proteggere tutti quando ci raduniamo per festeggiare. Vengo qui da vent'anni e non ho mai visto questo tipo di violenza fino ad oggi", ha scritto Diplo nel post.