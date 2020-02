Bugo: 'Consideravo Morgan un amico del cuore'

Nella serata di oggi, mercoledì 26 febbraio, Bugo è stato ospite del programma di Rete 4 La Repubblica delle Donne, condotta da Piero Chiambretti: nel corso della sua ospitata negli studi Mediaset il cantautore novarese - oltre a eseguire il brano presentato insieme a Morgan alla settantesima edizione del Festival di Sanremo "Sincero" - è tornato per l'ennesima volta sull'ormai arcinoto scontro che l'ha visto contrapposto al già leader dei Bluvertigo in occasione della passata edizione del Festival della Canzone Italiana.

Dopo aver scherzato sul suo ruolo di veterano della scena indipendente tricolore ("Sono lo zio dell'indie, o il cugino, non il padre") e aver commentato il titolo del brano portato in gara al Teatro Ariston ("Se sono sempre 'Sincero'? No, certe volte dico anche le bugie: nella vita aiuta, talvolta"), Bugo è tornato sul litigio con il collega brianzolo:

"Il festival di Sanremo, per me, è finito in un modo rocambolesco: è stato eccitante, sono andato lì con la voglia di far bene. Cerco di prendere sempre gli aspetti positivi delle cose"

"Io e Morgan? E' un po' presto per riunirsi con lui, credo che non succederà a breve. Noi eravamo amici. Marco [Castoldi, nome di Morgan all'anagrafe] lo conosco dal 2003, per quello che mi riguarda eravamo amici di cuore, anche se non ci vedevamo tanto. Con lui non ho litigato: per il carattere che ho non mi piace litigare, ho solo deciso di andarmene, quando ha fatto quello che ha fatto sul palco dell'Ariston"