Placido Domingo è stato licenziato dal Teatro Nazionale di Madrid

L'Istituto Nazionale delle Arti di Scena e della Musica (Inaem), ente collegato al ministero della Cultura spagnolo, ha annunciato di aver annullato la partecipazione di Placido Domingo alle repliche dello spettacolo "Luisa Fernanda" del 14 e 15 maggio al Teatro Nazionale della Zarzuela, a Madrid, "in solidarietà alle donne abusate": il provvedimento è arrivato a poche ore dalle scuse presentate dal cantante e direttore d'orchestra alle donne rimaste vittime di molestie sessuali da parte dello stesso artista, che ieri, martedì 25 febbraio, si era detto "sinceramente dispiaciuto" per le vicende assumendosi "tutta la responsabilità" dei propri atti.

Come riferisce l'agenzia ANSA, il Teatro Nazionale della Zarzuela - anche conosciuto come teatro dell'Opera di Madrid - è lo stesso presso il quale Domingo debuttò, cinquant'anni fa: da quando la celebre voce madrilegna è stata travolta dalle accuse di molestie non era mai capitato che una sua apparizione pubblica venisse annullata in relazione alla vicenda.