Eros Ramazzotti: un concerto evento a Miami con ospiti speciali

Sarà una serata speciale quella che Eros Ramazzotti ha programmato per il prossimo primo marzo alla American Airlines Arena di Miami, in Florida: per l'occasione il cantautore romano, che in questi giorni è impegnato nella branca sudamericana della sua tournée, ospiterà sul proprio palco sia la superstar latina di "Despacito" Luis Fonsi che la coppia di producer italiani Takagi & Ketra che il rapper torinese Fred De Palma.

Ad accompagnare Ramazzotti sul palco sarà presente una band composta da Luca Scarpa (direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (chitarra), Paolo Costa (basso), Corey Sanchez (chitarra), Eric Moore (batteria), Scott Paddock (sassofono) e Monica Hill e Giorgia Galassi (cori).

Dopo la data a Miami il tour americano di Eros Ramazzotti proseguirà alla volta di Chicago (il 4 marzo), Toronto (il 7), Montreal (il 9) e Los Angeles (il 13).