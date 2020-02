Björk: a luglio un tour europeo con orchestra. Le date

Björk ha annunciato una serie di concerti in Europa per il prossimo mese di luglio: la già leader dei Sugarcubes, nel corso degli spettacoli confermati per la prossima estate, rileggerà i classici del suo repertorio in chiave del tutto acustica grazie all'accompagnamento di un'orchestra. Tra gli appuntamenti confermati - nessuno dei quali previsto in Italia - figurano quelli di Mosca del 2 luglio, di Helsinki, in Finlandia, del 6, di Berlino del 9, di Parigi del 17 e 20 e di Cheshire, Regno Unito, del 26.

L'ultima fatica discografica di Björk, "Utopia", risale al 2017: il disco - ideale successore di “Vulnicura” del 2015 - è stato ristampato lo scorso novembre in edizione speciale. Al proposito, l'artista dichiarò: