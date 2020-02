Concerti, Belle and Sebastian: a Napoli l'unica data italiana

Farà tappa anche in Italia il tour europeo dei Belle and Sebastian, il gruppo scozzese tra i principali punti di riferimento dell'indie pop di fine Anni '90 / primi Anni Duemila. La band sarà impegnata dal vivo nel Vecchio Continente la prossima estate e tra le varie tappe in programma ce n'è anche una nel nostro paese, a Napoli.

I Belle and Sebastian si esibiranno il 25 giugno sul palco del Noisyu Naples Festival, all'Arena Flegrea. Sarà l'unica occasione, per i fan italiani, per vedere in azione nel nostro paese il gruppo, tornato sulle scene discografiche lo scorso anno con "Days of the bagnold summer".

I biglietti per il concerto dei Belle and Sebastian a Napoli saranno in vendita su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati da domani, giovedì 27 febbraio.