Michele Bravi escluso da Sanremo 2020: 'Sarebbe stato più difficile farlo che non farlo'

Il prossimo 20 marzo Michele Bravi pubblicherà il suo nuovo album, "La geografia del buio", che segna il suo ritorno alla musica dopo l'incidente stradale nel quale è stato coinvolto alla fine del 2018 e che ha provocato la morte di una donna. Del disco fa parte anche una canzone intitolata "Mantieni il bacio", che il 25enne cantante umbro aveva presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo 2020, sperando di poterla cantare sul palco dell'Ariston in gara alla manifestazione. Bravi racconta di essere stato scartato: lo fa in un'intervista concessa a Silvia Gianatti e pubblicata sul numero del settimanale "Vanity Fair" attualmente in edicola.

Parlando del percorso che dopo l'incidente lo ha visto pian piano provare a tornare alla normalità ("Avevo perso completamente il confine tra quello che era reale e quello che non lo era. Non riuscivo neanche più a capire se chi mi stava vicino era vero o no. Più vero di altre cose che vedevo o sentivo. Ho avuto paura di impazzire"), l'ex vincitore di "X Factor" rivela di aver provato a presentare il brano al Festival di Amadeus:

"Ho provato, ma non mi hanno preso. Probabilmente sarebbe stato più difficile farlo che non farlo. C’è un dispiacere personale, non professionale. Per me dire a qualcuno di mantenere il bacio è riassumere nella maniera più potente quello che mi è stato suggerito per mesi, la forma più sintetica della salvezza al dolore. Avrei solo voluto dire quella cosa, a tante persone".

"Ce l’avrebbe fatta a reggere quel palco?", gli chiede la giornalista. E lui risponde:

"Non lo so. Probabilmente quando ho deciso di provare non ho riflettuto troppo sulle conseguenze".

Accusato di omicidio stradale, lo scorso gennaio Michele Bravi ha chiesto di patteggiare un anno e mezzo di carcere per l'incidente avvenuto nel novembre del 2018.