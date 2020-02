Francesca Michielin: domani giovedì 27 live streaming su Facebook

Come anticipato dai canali ufficiali, in ottemperanza alle disposizioni della Regione Lombardia, il concerto di Francesca Michielin previsto per giovedì 27 febbraio al Serraglio di Milano è stato annullato (info e rimborsi su www.vivoconcerti.com).

La cantante ha però deciso di “rimediare” grazie alla tecnologia, e ha pensato in via del tutto eccezionale ad un'alternativa per coinvolgere tutto il suo pubblico: l'Urban Orchestral Set verrà trasmesso domani sera dallo storico studio di registrazione Officine Meccaniche di Milano. Dalle ore 21.00 sarà possibile seguire questa speciale edizione del set tramite la pagina Facebook dell'artista.



"La musica non si ferma, e neanche noi! Non potremo essere fisicamente insieme, è vero, per questo ho pensato di preparare qualcosa di speciale".



Voce, pianoforte, quintetto d'archi e percussioni sono i protagonisti del set prodotto da Vivo Concerti in cui Francesca sarà accompagnata live anche dai Coma_Cose, il duo milanese che mixa rap e cantautorato. Durante la diretta streaming dell'Urban Orchestral Set sarà possibile ascoltare per la prima volta il brano “Riserva naturale (feat. Coma_Cose)”, disponibile poi dalla mezzanotte su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo album di Francesca Michielin, “Feat”, uscirà il 13 marzo e conterrà 11 tracce per 11 featuring frutto delle collaborazioni della giovane cantautrice altrettanti nomi del panorama musicale attuale, fuori il 13 marzo.