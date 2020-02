Francesco Zampaglione (ex Tiromancino): ‘Tra quattro mesi potrei ottenere la semilibertà’

A seguito dell' arresto avvenuto lo scorso 29 agosto per tentata rapina ai danni di una banca nel quartiere di Monteverde a Roma - il fratello del leader dei Tiromancino, ed ex componente della band romana, Francesco Zampaglione (il secondo nella foto, partendo da destra) - è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il 49 musicista - che, come stabilito ieri 25 febbraio durante l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, dovrà scontare una pena di due anni e dieci mesi di reclusione - ha commentato sui social l’accaduto.

In un messaggio pubblicato su Facebook - attraverso cui il fratello di Federico Zampaglione ricorda l’anniversario dell’uscita del disco dei Tiromancino “La Descrizione di un attimo”, pubblicato il 25 febbraio 2000 - Francesco ha scritto: “Oggi è accaduto anche un piccolo miracolo personale. Torno ora dal tribunale, abbastanza stupefatto dell'esito del processo! La pena affiliatami è di due anni e dieci mesi, questo vuol dire che tra quattro mesi potrei ottenere la semilibertà avendo già fatto sei mesi di domiciliari!”

Zampaglione ha poi aggiunto: “È passata l'idea che un gesto va considerato nel contesto ed in questa società putrida un'azione come la mia non può essere vista con un accezione unicamente negativa!”

Ecco il post completo:

Francesco Zampaglione ha suonato tra le fila dei Tiromancino fino al 2015, quando è uscito dal gruppo a seguito di una lite con Federico. Prima della rapina, Francesco aveva comunicato ai suoi fan via social di essere intenzionato a lavorare al seguito del suo album solista "Un uomo e…" del 2012.