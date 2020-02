Depeche Mode, esce il DVD e Blu-Ray di ‘Spirits in the forest’

Il prossimo 27 marzo la band di Dave Gahan pubblicherà il il film concerto dedicato ai Depeche Mode, “Spirits in the forest” (leggi qui la nostra recensione). Il lungometraggio diretto da Anton Corbijn sarà disponibile in tre versioni differente: una composta da 2 DVD e 2 CD, una da 2 Blu-Ray e 2 CD, la terza da 2 CD.

Le prime due versioni da quattro dischi includeranno il film, il video integrale del concerto “Live spirits” - che proporrà immagini realizzate durante gli show finali del “Global spirit tour” alla Waldbühne di Berlino - e un filmato inedito.

Ecco invece, di seguito, la tracklist dei due cd audio che proporranno le registrazioni dal vivo realizzate per “Live spirits”.

CD 1

1. Intro

2. Going Backwards

3. It’s No Good

4. A Pain That I’m Used To

5. Useless

6. Precious

7. World in My Eyes

8. Cover Me

9. The Things You Said

10. Insight

11. Poison Heart

CD 2

1. Where’s the Revolution

2. Everything Counts

3. Stripped

4. Enjoy the Silence

5. Never Let Me Down Again

6. I Want You Now

7. Heroes

8. Walking In My Shoes

9. Personal Jesus

10. Just Can’t Get Enough

Ecco il trailer del film che è stato proiettato nelle sale cinematografiche lo scorso novembre: