Leonard Cohen, guarda il video di ‘Thanks for the dance’

Ieri, 25 febbraio, è stato pubblicato il video che accompagna la canzone “Thanks for the dance”, title track dell’album postumo dell’artista canadese - pubblicato lo scorso 22 novembre a tre anni di distanza dalla scomparsa di Leonard Cohen.

La clip è stata diretta dalla fotografa londinese Harley Weir che, tramite una nota stampa, ha affermato: “Sono una grande fan di Leonard Cohen, i suoi testi sono così crudi e allo stesso tempo così pieni di passione, sono onorata di far parte della sua eredità.” Il video, inoltre, conta della partecipazione dell’attrice americana Rowan Blanchard - che interpreta la parte di una sposa intrappolata tra il dolore della transizione e la promessa di rinascita - e la modella, attrice e interprete britannica Lily Cole, ritratta qui come la Venere di Botticelli nel dipinto “La nascita di Venere”.

Ecco il video della canzone estratta dal disco "Thanks for the dance" (leggi qui la nostra recensione):

Nei prossimi 3 e 4 marzo sarà proiettato nelle sale cinematografiche “Marianne & Leonard. Parole d’amore”, il docu-film, diretto da Nick Broomfield e distribuito Nexo Digital (qui l'elenco delle sale) , che racconta l'amore di Leonard Cohen e Marianne.