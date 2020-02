Mina: in uscita un grande libro celebrativo. Copertina

Si intitola semplicemente “Mina” - ripetuto quattro volte sulla copertina, che trovate qualche riga più sotto - l’importante volume in uscita per Rizzoli che celebra la cantante di Cremona, in concomitanza con il suo ottantesimo compleanno. Realizzato con il benestare della protagonista, il libro, di grande formato - 26 cm x 32 cm, 230 pagine - è ampiamente fotografico (la curatela artistica è di Mauro Balletti, da sempre collaboratore privilegiato di Mina).

Il volume però contiene anche molti contributi testuali (la consulenza editoriale è di Franco Zanetti, direttore di Rockol). A interventi scritti appositamente per il libro (Fiorello, Ivano Fossati, Antonio Dipollina, Simone Marchetti, Luca Iosi, Natalia Aspesi) si alternano interviste d’epoca condotte da Luchino Visconti, Giorgio Bocca, Gianni Clerici, Guido Gerosa, e appendici storico-discografiche curate direttamente dal Mina Fan Club.

“Mina” sarà in libreria dal 17 marzo 2020.