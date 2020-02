George Harrison, sarà inaugurato a Liverpool un bosco commemorativo

Sarà realizzato a Liverpool un nuovo memoriale dedicato all'ex chitarrista dei Beatles George Harrison che ieri, 25 febbraio, avrebbe compiuto 77 anni. Come ripreso da New Musical Express e come mostra la foto riportata dal blog locale Getintothis - il progetto, annunciato dal Consiglio comunale di Liverpool e dalla George Harrison Estate, consisterà in un nuovo bosco commemorativo in onore dell’ex Beatle.

Il “George Harrison Woodland Walk” sarà situato ad Allerton, un sobborgo di Liverpool, nelle vicinanze del luogo in cui Harrison è nato e dove ha trascorso gli anni della sua formazione. Il memoriale, che sarà completato nel 2021, presenterà una selezione di installazioni artistiche ispirate ai testi più influenti di George Harrison e alla sua vita.

Sul sito della città di Liverpool, a questo indirizzo, gli artisti locali sono invitati a presentare idee per le proprie opere che saranno esposte all’interno dell’area boschiva. Saranno, inoltre, istituite lezioni sulla natura per aiutare i bambini a conoscere il mondo naturale.

“George era un appassionato di giardinaggio che trovava conforto e gioia nello stare all'aria aperta. Non penso ci sia modo migliore a Liverpool per commemorarlo se non con un parco che può diventare un luogo di tranquillità e riflessione per tutti”, ha detto Olivia Harrison, la moglie dell’ex Beatle. “Non vedo davvero l'ora di vederlo cambiare e crescere nei prossimi anni.”

Il sindaco di Liverpool Joe Anderson ha dichiarato: “È stata una delle mie ambizioni come sindaco trovare un modo appropriato, per noi come città, di celebrare uno dei nostri figli più amati, quindi sono felice che alla fine possiamo annunciare il ‘George Harrison Woodland Walk’.” “Il sito è bellissimo e i piani per l’area previsti nei prossimi mesi sono davvero emozionanti”, ha aggiunto il primo cittadino. “È giusto che finalmente abbiamo un memoriale permanente per celebrare la vita, l’amore e le influenze di George.”