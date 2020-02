Bluebeaters, esce il singolo “Mamma perdonami” con Coez

Il prossimo 6 marzo la band formata da Pat Cosmo, Cato Senatore, De Angelo Parpaglione e Count Ferdi presenterà il suo nuovo singolo che, intitolato “Mamma perdonami”, conta della collaborazione di Coez. Il brano dei Bluebeaters con il cantautorapper romano è un’anticipazione di un disco di inediti che, intitolato “Shock” e in uscita in primavera, presenterà canzoni interpretate interamente in italiano.

Ecco la copertina:

“Mamma perdonami” segue la pubblicazione dei due singoli precedenti del gruppo: “Ancora un giorno” con Willie Peyote - brano incluso nella colonna sonora dell’omonimo film di Raúl de la Fuente e Damian Nenow - e “A metà” con Cimini.

Formatosi nel 1993 dall’incontro tra Casino Royale, Africa Unite e i Fratelli di Soledad, il gruppo dei Bluebeaters nasce con l’intento di proporre cover di brani in chiave ska, rocksteady giamaicana e soul americana. Dopo l’uscita dalla formazione di Giuliano Palma - che con la band ha dato alle stampe quattro album, di cui l’ultimo “Combo” uscito nel 2009 - a fine 2012, il gruppo è composto da Pat Cosmo, Cato Senatore, De Angelo Parpaglione, Count Ferdi e da altri musicisti.

I Bluebeaters hanno pubblicato il loro ultimo album “Everybody knows” nel 2015 e hanno iniziato a lavorare alla sua nuova fatica discografica nel 2017, anno in cui hanno presentato il singolo “Tempo” - seguito nel 2018 dai brani “Valentina” e “Un inverno stupendo”.