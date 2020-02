Mick Fleetwood, David Gilmour e altri in un live in onore di Peter Green: video

Sul palco del Palladium di Londra, ieri sera 25 febbraio, è andato in scena un concerto in onore di Peter Green - co-fondatore dei Fleetwood Mac e autore di molti dei primi successi della band prima di allontanarsi a causa della malattia mentale e dell’uso di droghe - organizzato da Mick Fleetwood. Lo show ha visto la partecipazione di, tra gli altri, il già chitarrista e cantante dei Pink Floyd Dave Gilmour, Steven Tyler, Neil Finn, Billy Gibbons, Christine McVie, Pete Townshend, Bill Wyman, Kirk Hammett, e Noel Gallagher.

"Il concerto è una celebrazione di quei primi giorni di blues in cui abbiamo iniziato tutti, ed è importante riconoscere il profondo impatto che Peter e il primo periodo dei Fleetwood Mac hanno avuto sul mondo della musica", ha detto il batterista dei Fleetwood Mac in una dichiarazione ripresa dalla rivista americana Rolling Stone. “Peter è stato il mio più grande mentore e mi dà tanta gioia rendere omaggio al suo incredibile talento. Sono onorato di condividere il palco con alcuni dei tanti artisti che Peter ha ispirato nel corso degli anni e che condividono il mio grande rispetto per questo straordinario musicista.”

Alcuni video realizzati dal pubblico mostrano Gilmour eseguire "Oh Well (Part 2)" e “Albatross”, e Steven Tyler e Billy Gibbons duettare in "Oh Well”. La serata si è conclusa con l’esecuzione di “Shake your money maker” da parte di tutti gli artisti che hanno partecipato all’evento, a scopo benefico a favore dell’associazione Teenage Cancer Trust.