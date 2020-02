Roger Waters a Londra: "No all'estradizione di Julian Assange"

Sta iniziando in questi giorni il processo a Julian Assange: si deve decidere della richiesta di estradizione dopo che della sorte fondatore di Wikileaks si è rifugiato per sette anni nell'ambasciata dell'Ecuador. È accusto di molestie sessuali in Svezia mentre negli Stati Uniti è accusato di avere diffuso documenti classificati. La scorsa primavera l'Ecuador gli ha revocato l'asilo politico, e Assange è stato arrestato a Londra.

E ancora una volta Roger Waters si è schierato a suo fianco, apparendo in una manifestazione nella capitale londinese, dove ha tenuto un discorso e girato un video. Waters ha citato quattro paladini del "free speech": l'attivista indiano Aamir Aziz, i whistle-blower Chelsea Manning e Daniel Hale e appunto Assange, definito dall'ex-Pink Floyd

Una luce coraggiosa nei luoghi oscuri da cui i poteri che vorrebbero vorrebbero farci allontanare. Un nome da scolpire con orgoglio in qualsiasi monumento al progresso umano.

Ecco il video girato da Waters

Non è la prima volta che Waters interviene a favore di Assange: a settembre, poco prima di passare Venezia a presentare il suo film "Us+Them", aveva partecipato sempre a Londra ad una manifestazione e aveva suonato per lui "Wish you were here"