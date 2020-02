Ozzy Osbourne spera di lavorare a un nuovo album già dal ‘mese prossimo’

Ci sono voluti dieci anni per un nuovo disco dell’ex Black Sabbath ma per l’ideale seguito di “Ordinary man” (leggi qui la nostra recensione), uscito lo scorso 21 Febbraio, potrebbe volerci meno tempo. Parlando ai microfoni di iHeartRadio, Ozzy Osbourne ha, infatti, fatto sapere di voler tornare in studio di registrazione “il mese prossimo” per lavorare a un nuovo album insieme a Andrew Watt - produttore di Post Malone e impegnato nella produzione dell’ultimo lavoro discografico del padrino dell’heavy metal.

A margine dell’intervista per la web radio statunitense, ripresa dalla rivista inglese Contactmusic.com, Osbourne - che recentemente si è visto costretto a rimandare il tour che avrebbe dovuto tenere in Nord America tra i prossimi mesi di maggio e luglio per motivi di salute - ha detto:

“Spero che il mese prossimo andrò e farò un altro album con Andrew [Watt]. Potrei anche farlo, mentre non sono impegnato a fare concerti.”

Il nuovo album di Ozzy, pubblicato a quasi dieci anni di distanza dal precedente “Scream”, include i due brani in cui Osbourne duetta con il rapper di Syracuse, “Take what you want” e “It's a raid” - in una recente intervista l’ex frontman dei Black Sabbath ha raccontato la storia che ha ispirato questa canzone - e la title track “Ordinary Man”, realizzata in collaborazione con Elton John.

Alla realizzazione della più recente fatica discografica del Principe delle Tenebre - oltre all’artista di Pinner, a Post Malone e a Watt - hanno preso parte anche Slash, il bassista dei Guns N’ Roses Duff McKagan e il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith.

Mentre la serie di concerti in programma in Nord America è stata rimandata, al momento la parte europea del tour di Ozzy Osbourne è confermata, compresa la data italiana che - già spostata in precedenza - vedrà l’ex Black Sabbath in concerto il 19 novembre 2020 a Bologna, con i Judas Priest come special guest.