Concerti, Angelo Branduardi: rinviate le date di Milano, Torino e Padova

L'ufficio stampa di Angelo Branduardi, a seguito delle disposizioni governative emanate per far fronte all’emergenza Coronavirus, ha informato tramite comunicato che la date di Milano originariamente prevista per il 24 febbraio, quella di Torino del 26 febbraio e la tappa di Padova in programma per il 29 febbraio sono state rinviate. La nota stampa, attraverso cui vengono comunicati il calendario aggiornato del tour dell'artista originario di Cuggiono - che ha pubblicato lo scorso 4 ottobre l'album "Il cammino dell'anima" - e gli indirizzi utili per ricevere ulteriori informazioni, fa sapere:

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali per le quai sono state il rinviate le date di Milano, Torino e Padova programmate per questa settimana, il calendario del tour di Angelo Branduardi è il seguente: 06 Marzo 2020 - Napoli - Teatro Politeama

08 Marzo 2020 - Loreto (An) - Palacongressi

27 Marzo 2020 - Bologna - Teatro Celebrazioni

04 Aprile 2020 - Varese - Teatro Openjobmetis

18 Aprile 2020 - Padova - Gran Teatro Geox

08 Maggio 2020 - Sanremo (IM) - Teatro Ariston

12 Maggio 2020 - Torino - Teatro Colosseo

22 Maggio 2020 - Verona - Teatro Romano

25 Maggio 2020 - Milano - Teatro Dal Verme

30 Maggio 2020 - Udine - Teatro S. Giovanni da Udine I biglietti acquistati per i concerti di Milano, Torino e Padova restano validi per le date aggiornate. Per ulteriori informazioni sulle date spostate segnalo i siti delle organizzazioni locali

Milano www.ventidieci.it

Torino www.dimensioneeventi.it

Padova: www.zedlive.com

A seguito dell'ordinanza altri concerti e tour - come quello dei Pinguini Tattici Nucleari, la tournée di Brunori Sas e gli spettacoli dei Negrita - sono stati sospesi o hanno subito variazioni: qui l'elenco aggiornato.