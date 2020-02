Jesus and Mary Chain, nuovo album tra fine anno e inizio 2021

Potrebbe arrivare già tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo un nuovo album da studio dei Jesus and Mary Chain, ideale successore di "Damage and Joy" del 2017, il primo album consegnato agli annali dalla band dei fratelli Jim e William Reid dopo la reunion del 2007. A rivelarlo a Rockol è stato lo stesso Jim Reid, intervistato in vista dell'unico passaggio italiano della formazione scozzese previsto per il prossimo primo aprile all'Alcatraz di Milano.

Il nuovo tour dei Jesus and Mary Chain partirà il prossimo 20 marzo da Glasgow: lo show, che vedrà la band eseguire integralmente il proprio secondo album, "Darklands", oltre che a una selezione di brani estratti dal proprio repertorio, farà poi tappa a Londra, Stoccolma, Goteborg, Copenaghen, Colonia, Amsterdam, Bruxelles e - dopo il passaggio nel capoluogo lombardo - Monaco di Baviera, Wiesbaden, Berlino, Barcellona, Naas (Irlanda) e La Rochelle (Francia), per poi fare ritorno il 14 agosto a Glasgow per una data conclusiva al Kelvingrove Bandstand.

L'intervista a Jim Reid verrà pubblicata prossimamente da Rockol.