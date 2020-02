Le parole d’amore tra Leonard Cohen e Marianne (e il mistero svelato dell’ultima lettera)

“Hanno sempre avuto un posto l’uno per l’altro, fino alla fine”, racconta Jan Christian Mollestad, alla fine di “Marianne & Leonard. Parole d’amore”.

Mollestad è stato il tramite del finale di una storia d’amore lunga 56 anni, complessa e commovente, quella tra Leonard Cohen e Marianne Ihlen. Il finale del film diretto da Nick Broomfield - nelle sale il 3 e il 4 marzo (distribuito da Nexo qui l'elenco delle sale) arriva fin lì, svelando quello che successe nel 2016 quando il cantautore si ritrovò, a distanza, con la musa che ispirò “So long, Marianne” e “Bird on a wire”, le scrisse una dolce lettera d’addio sul letto d’ospedale, prima di lasciare anche lui questa terra, poche settimane dopo. Il film svela anche un piccolo mistero, quello delle parole esatte che Cohen, per tramite di Mollested fece arrivare a Marianne.

Il film in realtà parte da molto lontano: dall’incontro nel 1960 ad Idra quando Marianne, madre abbandonata dal marito, venne accolta sull’isola greca da Cohen, scrittore canadese di buona famiglia in cerca di un’identità. La loro storia “reale” sarebbe durata fino al ’67, quando Cohen scrisse l’addio “So long, Marianne”, nel suo esordio da cantautore, dopo gli insuccessi come scrittore. La vita da musicista cambiò tutto: Marianne provò a raggiungerlo a New York, ma Cohen era troppo immerso nel suo mondo per pensare ad altro. Cohen avrebbe avuto molte altre donne, diventando per sua stessa ammissione nel film, ossessionato dalle conquiste che poteva ottenere facilmente grazie alla fama. Negli anni ’80 Marianne tornò in Norvegia, ad una vita normale, si sposò e morì nel 2016, mantenendo sempre un contatto con Cohen: una delle immagini più toccanti è la ripresa di un concerto di fine carriera, con Marianne che si commuove tra le prime file pubblico ascoltando le canzoni del suo vecchio amico e amante.

Il racconto è ricco di documenti rari e inediti: la voce e le immagini degli stessi protagonisti, riprese storiche di concerti e dietro le quinte, nonché dell’isola e di diverse persone coinvolte, a partire dallo stesso Broomfield, amico di Marianne (con cui ha anche avuto una breve relazione). È il racconto non solo di una grande storia d’amore, ma una biografia di uno dei più grandi cantautori di sempre, e una fotografia della controcultura degli anni ’60 e delle contraddizioni del libero amore e dei “matrimoni aperti” del tempo in cui, per certi gruppi sociali, le relazioni fedeli ed esclusive erano quasi una bestemmia.

Proprio per questo motivo, “Marianne & Leonard. Parole d’amore” è stato anche criticato e letto con occhi attuali, post-MeToo: qualche critico ha sostenuto che la storia rafforza stereotipi sessisti, quelli dell’uomo che usa la donna come musa, senza alcun tipo di rispetto. È una lettura comprensibile, ma completamente decontestualizzata rispetto al periodo storico, che aveva decisamente un’altra sensibilità.

Lo si capisce appunto nel finale, quando Mollestad riprende la reazione di Marianne in ospedale alle parole di Cohen, a cui ha fatto sapere di essere in punto di morte. Il contenuto esatto è stato per anni un mistero: Mollestad la parafrasò per una radio canadese nei giorni della morte di Marianne, aggiungendo parole non presenti: è quella che girò al tempo e rimane tutt'ora la più diffusa, compresa la frase "Sappi che sono appena dietro di te che tendi la tua mano e penso che possa raggiungere la mia", che in realtà Cohen non ha mai scritto, non in questo modo comunque. Un’altra versione, apparentemente autorizzata dalla famiglia di Cohen, apparve nel 2018 in un volume intitolato “Written in History: Letters that Changed the World”.

Il fim svela che il testo originario di Cohen, quello che venne letto a Marianne, è più sintetico, e aggiunge un “endless” a “love” sul finale che rinforza ed enfatizza ancora di più le parole d'addio di Cohen. Un finale commovente per un film da vedere, perché racconta due grandi storie: quella universale di una coppia che non si è mai lasciata, e quella di uno dei più grandi autori degli ultimi 60 anni.