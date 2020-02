Lucio Battisti, cancellato lo speciale su Rai Tre. Mistero sulle cause

Essendovi oltretutto personalmente coinvolto, aspettavo con curiosità di assistere, giovedì 5 marzo prossimo, alla messa in onda su RAI Tre in prima serata di “Insolito Battisti”, un programma scritto e diretto da Giorgio Verdelli che prometteva di illuminare, attraverso molte interviste e contributi originali, il Lucio Battisti meno conosciuto, in particolare quello del periodo della collaborazione con Pasquale Panella.

Questa mattina, leggendo il settimanale “Sorrisi e Canzoni”, ho scoperto che il documentario - regolarmente annunciato da un comunicato stampa dello scorso giovedì 20 febbraio - è stato improvvisamente cancellato dai palinsesti. Le cause di questa decisione sono, al momento, sconosciute. Rockol cercherà di saperne di più: vi terremo informati.

(fz)