Chris Robinson ferma il concerto per il troppo rumore - GUARDA

I fratelli Robinson sono in tour negli Stati Uniti nella loro incarnazione acustica denominata Brothers of a Feather. Lo scorso venerdì a Filadelfia l'audience del The Foundry at the Fillmore (un club la cui capienza è di 400 persone) rumoreggiava parecchio. Rumoreggiava a voce talmente alta da costringere Chris Robinson a richiamare ripetutamente la folla a un maggiore rispetto per chi si stava esibendo sul palco.

Chris Robinson ha rivolto al pubblico queste parole:

"Se non riuscite a concentrarvi per qualche minuto, perché lo facciamo?". Dopo di che un fan ha urlato, "Ci spiace. Vi amiamo". Chris allora ha risposto: "Lo capisco e siamo felici di essere qui, ma non è divertente se non riusciamo ad entrarci. E non riusciamo ad entrarci quando tutto ciò che sento sono le conversazioni. Qual è il punto? Lo voglio davvero sapere. Siete dei fottuti adulti e avete pagato dei soldi. Dovreste prestare attenzione. (...) Capisco. L'atmosfera è molto buona, e tutti sono felici, ma dobbiamo fermarci, perché non riusciamo a sentirci. Per davvero."

I concerti dei Brothers of a Feather – che abbiamo seguito nell'esibizione all'Omeara di Londra lo scorso 12 febbraio (leggi qui la nostra recensione del concerto) – fanno da preludio al tour celebrativo per i 30 anni dalla pubblicazione del loro album d'esordio "Shake Your Money Maker" che i Black Crowes porteranno anche in Italia, il 12 novembre al Mediolanum Forum di Assago, vicino Milano.

Ad accompagnare sul palco Chris e Rich Robinson nell'attuale formazione dei Black Crowes ci sono il chitarrista degli Earthless Isaiah Mitchell, l'ex bassista della Tedeschi Trucks Band Tim Lefebvre e i membri della Once and Future Band Joel Robinow alle tastiere e Raj Ojha alla batteria.