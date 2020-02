Stooges: esce il cofanetto per i 50 anni di "Fun House"

Dopo avere pubblicato una deluxe editon per celebrare i 50 anni dall'uscita dell'album d'esordio "The Stooges" (leggi qui la nostra recensione), il prossimo 17 luglio identico omaggio verrà fatto per i 50 anni del secondo album della band capitanata da Iggy Pop “Fun House”, la cui pubblicazione cadde nel luglio 1970. Il cofanetto si compone di 15 LP, inclusa la versione originale dell'album in studio, insieme a brani rimasterizzati a 45 giri stampati su due LP con la massima qualità audio.

La gran parte del cofanetto è però dedicata alla prima uscita in vinile di “The Complete Fun House Sessions”, che include ogni singola take, in ordine, della realizzazione di “Fun House”, insieme all'audio di un set di 39 minuti della band a New York nell'agosto 1970. Audio in precedenza uscito nel 2010 con il titolo di “Have Some Fun: Live at Ungano's”. Il cofanetto contiene anche un paio di 7 pollici con il mix del singolo "Down On The Street"/"I Feel Alright".

Nel box trovano posto inoltre alcuni bonus come: poster, un tappetino e un adattatore 45 giri e un opuscolo di 28 pagine con foto rare, note di copertina dettagliate, un saggio di Henry Rollins e delle parole dedicate alla leggendaria band del Michigan di musicisti quali Flea, Joan Jett, Shirley Manson, Duff McKagan, Thurston Moore, Tom Morello, Karen O, Steven Van Zandt e Mike Watt. Il tutto sarà disponibile in tiratura limitata di sole 1970 copie e potrà essere acquistato per 400 dollari.