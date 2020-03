Subsonica in tour: “Faremo tutte le canzoni di Microchip Emozionale”

A vent’anni dalla pubblicazione di un album capace di segnare la scena musicale italiana in modo indelebile, accorciando le distanze con quella internazionale, i Subsonica salgono sulla macchina del tempo portando il pubblico con loro in un viaggio in cui non mancheranno degli ospiti. “Microchip Temporale”, uscito lo scorso novembre, è una rielaborazione 2.0 di “Microchip Emozionale” del 1999, realizzata coinvolgendo quattordici artisti: Achille Lauro, Coez, Coma_Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals And Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¥ss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote. Questa nuova creatura, fra passato, presente e futuro, è un’occasione per Samuel, Boosta, Max Casacci, Ninja e Vicio di tornare in tour, dal 2 aprile, per festeggiare il disco.

Gli show sono prodotti da Vertigo. Il tour partirà l'11 marzo da Perugia (alcune date sono state spostate a causa dell'emergenza Coronavirus: qui l'elenco di tutti i concerti posticipati). Qua trovate il calendario complet e i biglietti, ancora a disposizione:

Questo il racconto del tour della band:

“Torneremo nei club dove tutto è iniziato e questa volta celebreremo quel disco così importante per noi facendo tutte le canzoni – ha raccontato Samuel - l’Italia di oggi è ricca di ragazzi creativi, di artisti che fanno ricerca, ci sembra una situazione molto simile a quella che si era creata vent’anni fa. Anche la lingua italiana sta rivivendo una sorta di rinascita. Dentro questo progetto ci sono le testimonianze di musicisti più giovani che festeggiano il loro legame con noi, in questo caso con il nostro album più famoso. Sono stati coinvolti proprio per questo motivo, perché in qualche modo facciamo parte della loro storia. Nelle città con alta densità di artisti, in particolare Roma e Milano, non mancheranno degli ospiti: quegli stessi artisti che hanno regalato nuova linfa alle nostre canzoni”.

I Subsonica, in queste ultime settimane, sui social stanno riavvolgendo il nastro della loro storia postando foto e video con momenti centrali del loro percorso.

“Il legame fra i nostri fan e questo album è forte anche per l’apporto che ha sempre offerto ai live – ha continuato Max Casacci – nei nostri tour, da sempre, proponiamo tante canzoni di “Microchip Emozionale” e questo ha saldato il rapporto. Ogni generazione ha il suo album dei Subsonica preferito, questa nuova edizione ci ha permesso di guardarlo da fuori, condividendolo con altri”.

Ma come sono stati scelti gli artisti con cui lavorare su questa nuova edizione?