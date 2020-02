Amadeus è il testimonial scelto dal governo per gli spot televisivi sul Coronavirus

Chiusa lo scorso 8 febbraio la sua prima esperienza alla conduzione e alla direzione artistica del festival di Sanremo ora Amadeus, come riporta Wanda Marra sul Fatto Quotidiano, avrà un nuovo e più delicato incarico.

Il governo italiano lo ha infatti scelto come testimonial per gli spot televisivi istituzionali atti a informare gli italiani sulle problematiche legate al Coronavirus, sui comportamenti più corretti da tenere e su tutto quanto attiene all'epidemia che si sta sviluppando nel nostro paese in questi giorni.

E' stato lo staff che fa direttamente capo al Ministro della Salute Roberto Speranza a indicare in Amadeus il volto più adatto - data la forte riconoscibilità del personaggio - per veicolare tutte le istruzioni agli italiani per affrontare al meglio questa emergenza sanitaria. Mai come in questo momento gli italiani devono essere informati, ma anche responsabilizzati e, perché no, tranquillizzati. Ci auguriamo che Amadeus riesca nell'intento.