Oly Sykes: "Billie Eilish è la cosa più grande nella musica"

Il frontman dei Bring Me The Horizon Oly Sykes ha parlato con Absolute Radio della sua band, ma anche di Billie Eilish.

Queste le sue parole:

Sul suo gruppo invece dice:

“Quello che facciamo è unire tanti suoni diversi insieme. Tutti cercano qualcosa di nuovo, tutti cercano il prossimo suono e penso che il modo più semplice per farlo sia quello di prendere ciò che c'è di buono in ogni genere e metterlo insieme.”

Da quando la band ha abbandonato le sue radici death metal per un suono più mainstream è stata criticata da alcuni fan, Oli al riguardo commenta:

“Alcune persone vogliono solo essere puriste e apprezzare un solo stile musicale, ma per noi non c'è nulla di cui vergognarsi. Ad esempio, perché non mettere un poco di tutto ciò che ci interessa e scavare in ciò che facciamo.”