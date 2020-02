Blaze Bayley: "I fan degli Iron Maiden mi odiavano solo perché ero il nuovo cantante"

Il sito brasiliano dedicato all'heavy metal Headbangers News ha dato voce all'ex cantante degli Iron Maiden Blaze Bayley, che ha militato nella band dal 1994 al 1999, e questi ha parlato dei suoi primi giorni con la formazione inglese.

Ecco cosa ha dichiarato:

“È stato molto difficile per alcune persone accettarmi come nuovo cantante e capisco che alcune persone, in particolare in Brasile, hanno il cuore aperto e hanno detto, 'Ok. È un ragazzo nuovo. Vediamo. Forse è bravo. In Brasile, i fan mi hanno dato una possibilità e sento davvero che mi hanno accolto nei loro cuori, mi hanno supportato ed è stata un'esperienza meravigliosa. Da quel primo tour in Brasile con i Monsters Of Rock e il nostro primo grande concerto a San Paolo, il Brasile è stato nel mio cuore.”