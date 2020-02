Musart Festival: annunciato il calendario della quinta edizione

Dal 15 al 28 luglio si terrà a Firenze, in Piazza della Santissima Annunziata, la quinta edizione del Musart Festival. Ad aprire la manifestazione, il 15 luglio, il live di Laura Pergolizzi, in arte Lp, a chiudere, il 28 luglio, il concerto all'alba della pianista romana Rita Marcotulli. A seguire il programma annunciato.



15 luglio - ore 21.15 - LP



16 luglio - ore 21.15 - Edoardo Bennato + Orchestra della Toscana



18 luglio - ore 21.15 - Roberto Bolle and Friends



20 luglio - ore 21.15 - Goran Bregovic Wedding and Funeral Orchestra



21 luglio - ore 21.15 - Stefano Bollani



23 luglio - ore 21.15 - Orchestra della Toscana e Prague Philharmonic Orchestra - Direttore Friedemann Riehle



24 luglio - ore 21.15 - Fiorella Mannoia



27 luglio - ore 21.15 - Paul Weller



28 luglio – ore 4.45 (Istituto degli Innocenti - Cortile degli Uomini) - Rita Marcotulli



I biglietti sono in vendita nei punti Box Office Toscana e online sul circuito Ticketone. Per tutte le informazioni musartfestival.it