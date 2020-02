Concerti, Negrita: sospese le date a Bologna e Milano

I Negrita avrebbero dovuto esibirsi all’Auditorium Teatro Manzoni di Bologna mercoledì 26 febbraio e al Teatro Dal Verme di Milano due giorni dopo, il 28 febbraio. Entrambe le date, fa sapere Vertigo, il promoter della band, sono state sospese “in ottemperanza alle Ordinanze Ministeriali in materia di Covid-19 (Coronavirus)”. Restano invece al momento confermate le date di Pescara, dove la band capitanata da Pau andrà in scena domani, 25 febbraio, Montecatini – 29 febbraio – e Verona – 2 marzo. Si legge nel comunicato di Vertigo:

In ottemperanza alle Ordinanze Ministeriali in materia di Covid-19 (Coronavirus) emesse dalle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, comunichiamo la sospensione dei concerti previsti nelle predette regioni fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

Per cui sono sospesi i concerti del 26/02 a Bologna e del 28/02 a Milano della band.

Il concerto di domani a Pescara invece al momento è confermato e si terrà regolarmente.

Seguiranno ulteriori informazioni per ogni singolo concerto attraverso i canali ufficiali di Vertigo e della band.