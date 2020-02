Marilyn Manson, novità in arrivo dal Reverendo

Marilyn Manson, discograficamente fermo a “Heaven Upside Down” del 2017, sta tenendo i suoi fan con il fiato sospeso da quando, un paio di giorni fa, sui suoi canali social ha richiamato l’attenzione con messaggi che lasciano intendere, se non necessariamente l’arrivo di nuova musica, almeno quello di qualche novità. Il Reverendo ha infatti pubblicato su Instagram l’immagine di un coloratissimo elettrocardiogramma accompagnato dalla frase latina “Omnes surdus es et nunc audite me…” (“Siete tutti sordi e ora mi sentite…”). Nel post sono presenti anche gli hashtag #2020, #youhavenoideawhatiscoming, #antichristsuperstar e #blacksabbathbornagain.

A proposito della possibilità di un nuovo album Brian Hugh Warner si era già espresso recentemente, spiegando: “Sono in una modalità, nella vita, nella quale volevo raccontare storie con questo disco, ed è un po’ come un museo delle cere dei miei pensieri, uno studio della camera degli orrori nella mia testa”.

Lo scorso anno l’artista statunitense ha pubblicato due cover, quella del traditional "God's Gonna Cut You Down" e quella di “The End” dei Doors, uniche uscite del 2019 di Marilyn Manson.

Considerando la presenza dell’hashtag #blacksabbathbornagain non è escluso che le novità possano riguardare le date in Nord America del tour di Ozzy Osbourne che avrebbero dovuto andare in scena i prossimi mesi di maggio e luglio con Manson come opening act. Nei giorni scorsi era stato annunciato lo slittamento, a date da definirsi, della branca nordamericana del tour per questioni legate alla salute dell’ex Black Sabbath. Restano invece confermate le date in Europa e Regno Unito del tour, Italia compresa.