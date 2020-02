Pinguini Tattici Nucleari, sospeso il tour nei palazzetti

A seguito delle disposizioni governative emanate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus - qui l'elenco, in aggiornamento, dei concerti sospesi - BPM CONCERTI e TRIDENT MUSIC rendono noto che il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, in programma a febbraio e marzo 2020, è sospeso, in attesa di prossimi sviluppi e ulteriori disposizioni per fissare le nuove date. Fa sapere poi la nota stampa dei promoter:

È uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell’ottica di privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Le nuove date del tour saranno comunicate a breve, ma comunque non prima del 6 marzo. Contestualmente, il pubblico potrà decidere se chiedere il rimborso o partecipare ai concerti nelle nuove date.

Tutte le info saranno disponibili su www.bpmconcerti.com e nei canali social della band.

I Pinguini Tattici Nucleari avrebbero dovuto dare il via alla loro tournée il prossimo 27 febbraio a Pordenone, per poi andare in scena a Padova, Firenze, Roma, Bologna, Montichiari, Torino e Milano, dove, al Forum di Assago, avrebbe dovuto concludersi il tour il 19 marzo prossimo.

Lo scorso 20 febbraio, invece, la band di Riccardo Zanotti ha terminato gli appuntamenti instore che hanno fatto seguito alla partecipazione del gruppo bergamasco al Festival di Sanremo con la loro “Ringo Starr” e alla pubblicazione di “Fuori dall'hype Ringo Starr (Sanremo 2020)”.