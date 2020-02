Piero Pelù: "Sentendo i Beatles mi si è rovesciato il cervello"

Piero Pelù ha appena pubblicato "Pugili fragili", il suo primo album solista in 12 anni: in scaletta anche una cover di "Cuore matto", il classico di Little Tony eseguito nella serata delle cover a Sanremo. No, i riferimenti culturali del rocker - che si è classificato 5° con "Gigante" - non si fermano qui. Anzi: nel disco sentite rock e chitarre pesanti, nonché una buona dose di elettronica, frutto della collaborazione con il produttore Luca Chiaravalli. Ma le radici di Pelù sono iper-classiche: "The dark side of the moon" dei Pink Floyd, "Trespass" dei Genesis, "Never mind the bollocks" dei Sex Pistols e Jannacci e Gaber tra gli italiani.

Ma il disco che gli ha cambiato la vita è un altro: "Revolver" dei Beatles. Pelù ci ha raccontato che lo ascoltò grazie a dei vicini che andavano spesso in Inghilterra e se lo portarono a casa. "Quando ho sentito 'Taxman', 'Eleanor Rigby' e 'Tomorrow never knows' mi si è rovesciato il cervello", racconta Pelù. £Ho capito che oltre alle parole meravigliose di quelle canzoni si poteva osare tantissimo anche con la musica e con il suono"