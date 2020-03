Tencent, UMG e il pericolo per le indies: parla Francesca Trainini (PMI)

Non è solo una mera questione di mercati azionari l'operazione che ha portato il colosso cinese Tencent ad acquisire il 10% delle quote di Universal Music Group, la più potente delle tre rappresentanti - insieme a Sony Music e Warner Music - del settore major: lo spiega Francesca Trainini, vicepresidente di PMI - Produttori Musicali Indipendenti, che, in qualità anche di Presidente di Impala, società che consorzia le etichette indipendenti europee, sta seguendo da vicino - e con preoccupazione - la vicenda.

"L'acquisto da parte di Tencet del 10% delle quote di Universal è uno degli argomenti del quale ci stiamo occupando maggiormente", spiega lei: "Il 10% può sembrare una cifra piccola e relativamente importante, ma questa operazione ci ha portato a fare diverse riflessioni. Si sta consolidando la tendenza da parte dei DSP di acquisire quote di società che producono musica, e questo trend avrà effetti negativi sul nostro mercato. Il settore digitale potrebbe essere il primo a subire questo tipo di influenze, e - se questi interventi dovessero superare la soglia del 10%, come nel caso Tencent-Universal - lo stesso effetto potrebbe riverberarsi anche sul settore dell'a&r".

"Il coinvolgimento di un DSP all'interno di una società discografica implicherebbe un coinvolgimento degli stessi DSP nelle scelte delle etichette, e - di conseguenza - degli artisti", prosegue la Trainini: "Tencent è uno dei DSP più importanti a livello mondiale, e sicuramente il più importante sul mercato cinese, che tutti noi ci auguriamo possa aprirsi a breve: questo accordo darebbe a Universal un ampio vantaggio rispetto ai competitor".

"UMG è proprietaria, a livello mondiale, del 40% del repertorio: è una proporzione enorme, che ci dà enormi preoccupazioni sul fatto che l'industria indipendente possa rimanere competitiva", conclude la vicepresidente di PMI: "Nel momento in cui DSP come Tencent dovessero diventare proprietari di una quota di una casa discografica potrebbero alterare i propri algoritmi a favore delle proprie controllate, che si troverebbero a beneficiare di un trattamento preferenziale sul mercato a discapito non solo dei diretti concorrenti, ma anche - e soprattutto - delle realtà indipendenti, che hanno meno risorse per resistere a questo tipo di attività".