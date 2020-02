Edoardo Bennato: le date del ‘Peter Pan Rock’n’Roll Tour’

Prenderà il via il prossimo 6 marzo al Teatro dei Marsi di Avezzano (AQ) il “Peter Pan Rock’n’Roll Tour” di Edoardo Bennato, volto a festeggiare il quarantennale di “Sono solo canzonette”, il concept album del cantautore napoletano ispirato alla figura di Peter Pan – tra i brani del disco, la celebre “L’isola che non c’è”. La tournée, che si concentra tra i mesi di marzo e aprile, metterà in scena, oltre ai brani di “Sono solo canzonette”, anche gli altri classici del repertorio di Bennato. La voce di “Il gatto e la volpe” si esibirà insieme alla Be Band - formazione composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria) – e al Quartetto Flegreo. Il calendario completo delle date:

6 e 7 marzo: prove e data zero: Teatro dei Marsi AVEZZANO (AQ)

13 marzo: Teatro Creberg BERGAMO

20 marzo: Auditorium Santa Chiara TRENTO

30 marzo: Teatro Arcimboldi MILANO

3 aprile: Teatro Comunale SASSARI

4 aprile: Auditorium del Conservatorio CAGLIARI

9 aprile: Teatro Augusteo NAPOLI

16 aprile: Teatro Colosseo TORINO

26 aprile: Parco della Musica - Sala Santa Cecilia ROMA

29 aprile: Teatro Romolo Valli REGGIO EMILIA

30 aprile: Teatro Comunale VICENZA

I biglietti per i live sono in vendita su TicketOne e presso le biglietterie dei singoli teatri.

