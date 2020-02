Morgan in concerto con i Voltalacarta in omaggio a De André

Lo staff di Morgan ha annunciato un nuovo concerto a Padova per la voce di “Altrove”: nella città veneta Morgan si esibirà insieme ai Voltalacarta proponendo il repertorio di un artista più volte omaggiato dal cantautore brianzolo, Fabrizio De André. Il live è previsto per il prossimo 6 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, alle ore 21.30. L’evento, battezzato “Dentro e fuori Faber”, è stato presentato da una nota stampa come una “lezione-spettacolo” sulla carriera del compianto artista genovese.

Morgan, in queste ultime settimane al centro delle cronache per quanto accaduto sul palco di Sanremo 2020, ha più volte espresso la sua stima nei confronti di Fabrizio De André nel corso della sua carriera, pubblicando ad esempio nel 2005 una sua versione dell’album di De André “Non al denaro non all’amore né al cielo” del 1971. È poi frequente che anche dal vivo Morgan proponga, ai suoi concerti, cover della voce di “Bocca di rosa”.

I Voltalacarta sono Simone Bertogna, Clara Danelon, Didier Ortolan, Oscar Pauletto, Marco Vattovani, Marco Locatelli, Luigi Buggio e Massimo Pasut e mettono in scena il repertorio di De André basandosi per la maggior parte sugli arrangiamenti della Premiata Forneria Marconi.

Il live del 6 maggio si aggiunge a quelli già previsti da Morgan il 27 febbraio a Ravenna – sospeso, come da ordinanza, per l’emergenza Coronavirus, come tutti gli altri eventi in programma da qui al primo marzo in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia - il 28 febbraio a Foligno e il 5 maggio a Udine.

I biglietti per il concerto di Padova saranno disponibili da oggi, lunedì 24 febbraio, su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.