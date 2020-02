Gianni Togni e la sorpresa per Jovanotti: "Con la cover di 'Bella' rispondo alla sua 'Luna'". Video

Con un anno d'anticipo, la scorsa estate Jovanotti ha dato idealmente il via ai festeggiamenti legati al quarantennale di "Luna", la hit che nel 1980 lanciò la carriera di Gianni Togni. Nell'anno del cinquantesimo anniversario dell'allunaggio, l'ex "Ragazzo fortunato" ha inciso una cover della canzone portata al successo da Togni, riarrangiandola insieme a Rick Rubin e scegliendola come prima anticipazione del progetto "Lorenzo sulla luna" (uscito lo scorso novembre e contenente tutte canzoni dedicate alla luna o con testi contenenti riferimenti al satellite). "Non ne sapevo niente finché non l'ho ascoltata", racconta Gianni Togni, invitato da Jovanotti la scorsa estate a cantare insieme la hit in occasione della tappa di Viareggio del "Jova Beach Party", il suo tour sulle spiagge italiane, "poi Lorenzo mi scrisse raccontandomi che l'aveva preparata tre mesi prima, ma non mi aveva detto niente perché aveva paura di un mio giudizio negativo. Chiaramente non ci sarebbe mai stato, perché ognuno può reinterpretarla come vuole". Con la complicità di Rockol, il cantautore ha deciso di ricambiare la sorpresa di Jovanotti con un'altra sorpresa, realizzando una cover di "Bella", successo di Jova datato 1997. Ecco il video:

La cover di Togni di "Bella" è stata registrata nello studio R&B a Civitavecchia, cittadina del litorale romano, di proprietà del chitarrista Max Rosati, con il quale il cantautore collabora da qualche anno e insieme al quale ha registrato il suo nuovo album "Futuro improvviso", uscito a settembre. "Un disco inciso rigorosamente in analogico", ci racconta Gianni Togni nella videointervista che trovate qui sotto, ripercorrendo la sua carriera dagli esordi (in pochi sanno che fu tra i frequentatori del Folkstudio di Trastevere, tra la fine degli Anni '60 e i primi anni '70 tana della prima scuola di cantautori della Capitale, quella guidata da Venditti e De Gregori) fino ad oggi e parlando anche del suo ritorno ai concerti dopo quattordici anni di assenza (il 21 marzo si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 21 aprile al Teatro Colosseo di Torino e il 24 aprile al Teatro Repower di Assago).

di