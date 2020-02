Concerti, Patti Smith: a luglio dal vivo al Lucca Summer Festival

Si aggiunge un altro nome importante al cartellone dell'edizione 2020 del Lucca Summer Festival, la manifestazione ospitata ogni anno da piazza Napoleone, nel comune toscano: è quello di Patti Smith. La sacerdotessa del rock arriverà a Lucca insieme alla sua band il prossimo luglio, per un concerto che segnerà il suo esordio sul palco del festival.

La data scelta è quella di lunedì 27 luglio. I biglietti per il concerto di Patti Smith a Lucca saranno in vendita a partire dalle ore 10 di domani, martedì 25 febbraio, su TicketOne, mentre dalle ore 10 di venerdì 28 febbraio sarà possibile acquistarli in tutti i punti vendita autorizzati.

Oltre a Patti Smith, sul palco del Lucca Summer Festival 2020 si esibiranno anche Anderson Paak, Paul McCartney, i Saucerful of Secrets dell'ex Pink Floyd Nick Mason, Beck, Liam Gallagher, Lynyrd Skynrd, John Legend, Ben Harper, Cat Steves, Liam Payne, Elodie, Paolo Conte, Celine Dion e Brunori Sas.