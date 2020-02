Coronavirus, concerti sospesi: ecco le ordinanze delle regioni

Sei regioni italiane, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, la Liguria, l'Emilia-Romagna e il Friuli, hanno diffuso le ordinanze che dispongono una serie di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus nei rispettivi territori di competenza. Tra queste misure rientra anche "la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere cultura, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico". L'ordinanza sarà valida da oggi fino a domenica 1° marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

Come riferito oggi, domenica 23 febbraio, dal presidente dell'associazione di categoria dei promoter musicali italiani Assomusica Vincenzo Spera a Rockol, gli eventi sospesi non saranno da considerare necessariamente cancellati: