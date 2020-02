Coronavirus, concerti annullati: le dichiarazioni del Presidente di Assomusica Vincenzo Spera

"Siamo costantemente in contatto con le istituzioni preposte e seguiamo attentamente l'evoluzione di quanto sta avvenendo a livello normativo e ordinativo. La posizione di Assomusica è quella di un adeguamento totale a quanto verrà trasmesso da parte delle istituzioni": a dichiararlo a Rockol è il Presidente di Assomusica, Vincenzo Spera, che spiega così la posizione dell'associazione italiana degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo circa i protocolli da seguire per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus in Lombardia e Veneto. Spera dichiara:

"I nostri riferimenti sono i prefetti e i sindaci alle cui ordinanze ci atterremo. Laddove si renderà necessario, saremo i primi a cautelare il nostro pubblico. Per tutti gli eventi che verranno sospesi dalle suddette ordinanze, visto l’andamento della situazione e soprattutto in questo periodo dominato per la maggior parte da spettacoli teatrali, daremo l’indicazione di riprogrammare i suddetti spettacoli con le stesse modalità attuali, negli stessi luoghi, in date da concordare".

